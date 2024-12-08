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Команда «Формулы-1» «Макларен» впервые с 1998 года выиграла Кубок конструкторов

АБУ-ДАБИ, 8 декабря. /ТАСС/. Британская команда «Макларен» стала победителем Кубка конструкторов чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2024 года.

Источник: AP 2024

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл гонку заключительного, 24-го этапа, который прошел в Абу-Даби. Вторым и третьим финишировали пилоты «Феррари» испанец Карлос Сайнс — младший и монегаск Шарль Леклер соответственно. Однако это не помогло итальянскому коллективу догнать «Макларен» в командном зачете. Чемпионом мира в четвертый раз подряд ранее стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Макларен» по итогам сезона набрал 666 очков, в активе ставшего вторым «Феррари» 652 балла, третье место занял «Ред Булл» (589). «Макларен» в девятый раз выиграл командный зачет «Формулы-1» и впервые с 1998 года. Ферстаппен закончил чемпионат с 437 очками, второе место занял Норрис (374 очка), третье — Леклер (356).

Первый этап сезона-2025 пройдет в Австралии 14—16 марта.