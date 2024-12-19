Новозеландец Лоусон станет партнером Ферстаппена по команде «Формулы-1» «Ред Булл»

Лоусону 22 года. Он присоединился к программе поддержки команды «Ред Булл» в 2019 году. В «Формуле-1» новозеландец провел 11 гонок, выступая за «Альфа Таури» и Visa Cash App RB. Лоусон будет выступать в команде с четырехкратным чемпионом мира нидерландцем Максом Ферстаппеном.