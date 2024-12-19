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Новозеландец Лоусон станет партнером Ферстаппена по команде «Формулы-1» «Ред Булл»

Он заменит мексиканца Серхио Переса.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Новозеландец Лиам Лоусон подписал контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Ред Булл». Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Срок соглашения не сообщается. В среду «Ред Булл» объявил об уходе из команды вице-чемпиона мира 2023 года мексиканца Серхио Переса.

Лоусону 22 года. Он присоединился к программе поддержки команды «Ред Булл» в 2019 году. В «Формуле-1» новозеландец провел 11 гонок, выступая за «Альфа Таури» и Visa Cash App RB. Лоусон будет выступать в команде с четырехкратным чемпионом мира нидерландцем Максом Ферстаппеном.