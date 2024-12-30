Ферстаппен — о гонщицах: им нужно гоняться с мужчинами

«Я лично считаю, что им нужно гоняться со всеми, не только среди женщин. Если вы хотите справедливого сравнения, им нужно гоняться с мужчинами, потому что им придётся делать это в Формуле-1. Если вы хотите быть на вершине, вам нужно подняться туда», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.