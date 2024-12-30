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Ферстаппен — о гонщицах: им нужно гоняться с мужчинами

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал мнение, что автогонщицам не нужно соревноваться в исключительно женских сериях, как, например, F1 Academy, а следует гоняться с мужчинами.

Только так, по мнению Ферстаппена, они смогут повысить своё мастерство.

«Я лично считаю, что им нужно гоняться со всеми, не только среди женщин. Если вы хотите справедливого сравнения, им нужно гоняться с мужчинами, потому что им придётся делать это в Формуле-1. Если вы хотите быть на вершине, вам нужно подняться туда», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

Ранее управляющий директор женской серии F1 Academy Сьюзи Вольф спрогнозировала, что через 10 лет в Формуле-1 будет гонщица — участница главного в мире автоспортивного чемпионата.