Сезон Ф-1 даже не стартовал, а все уже уверены, что новичка уволят. Как так?

В общем, права на ошибку у Дуэна нет, никто не собирается давать ему целый сезон на то, чтобы обрести стабильность, познакомиться со всеми трассами и только после этого обеспечивать результат. К тому же ходят упорные слухи, что Джеку гарантировано место лишь на пять-шесть первых этапов, а дальше команда имеет право его высадить. Так что получается нелепая ситуация: новичок ещё только готовится к полноценному сезону, а мы уже ждём, когда его уволят.