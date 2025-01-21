9 самых быстрых увольнений гонщиков Формулы-1 — от Квята до девушки-пилота

Эта история уникальна тем, что гонщик покинул чемпионат не по решению команды, а по воле ФИА. В 2006-м в Формуле-1 появилась команда под названием «Супер Агури», руководство которой было помешано на национальной идентичности. Всё в гоночной конюшне должно было быть японским — от пилотов до шин. А вот то, что на тот момент в Стране восходящего солнца был всего лишь один достойный гонщик (Такума Сато), боссов «Супер Агури» не особо волновало.