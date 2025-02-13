В ФРГ признали виновными фигурантов, обвиняемых в попытке шантажа семьи Шумахера

Это не первая попытка шантажа семьи бывшего автогонщика. В 2017 году окружной суд Ройтлингена в Баден-Вюртемберге признал виновным 25-летнего мужчину за попытку вымогательства у жены Шумахера 900 тыс. евро. В 2013 году, уже после завершения профессиональной карьеры, Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. Длительное время он был прикован к постели и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Семья экс-гонщика тщательно оберегает его частную жизнь, не разглашая деталей о его нынешнем состоянии.