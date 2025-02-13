В ФРГ признали виновными фигурантов, обвиняемых в попытке шантажа семьи Шумахера

По его информации, главный обвиняемый был приговорен окружным судом города Вупперталь (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе Германии к трем годам тюремного заключения за попытку вымогательства. Его сын получил шесть месяцев условно. Бывший охранник семьи Шумахера был приговорен к двум годам условно за пособничество и подстрекательство к вымогательству.
25 сентября 2024 года прокуратура Вупперталя предъявила обвинения трем фигурантам дела о попытке шантажа семьи Шумахера. Речь идет о бывшем телохранителе семьи Шумахеров и его подельнике с сыном. По версии следствия, экс-сотрудник службы безопасности собирал материалы для шантажа, которые затем передал своему сообщнику. Последний вместе с сыном попытались шантажировать семью автогонщика, требуя взамен €15 млн. В противном случае они грозились опубликовать информацию о семье Шумахеров в даркнете.
Как писала газета Bild, охранник работал на семью гонщика более пяти лет и за это время успел собрать более 1,5 тыс. личных фотографий, видео, а также медицинских записей и рецептов на препараты для Шумахера. Издание указывало, что бывший телохранитель пошел на преступление из-за долгов. При задержании было конфисковано большое количество улик, включая жесткие диски, USB-накопители и мобильные телефоны.
Это не первая попытка шантажа семьи бывшего автогонщика. В 2017 году окружной суд Ройтлингена в Баден-Вюртемберге признал виновным 25-летнего мужчину за попытку вымогательства у жены Шумахера 900 тыс. евро. В 2013 году, уже после завершения профессиональной карьеры, Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. Длительное время он был прикован к постели и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Семья экс-гонщика тщательно оберегает его частную жизнь, не разглашая деталей о его нынешнем состоянии.
Михаэль Шумахер — семикратный чемпион мира «Формулы-1», считается одним из лучших гонщиков этого чемпионата в истории. Обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира «Формулы-1»: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь британскому гонщику Льюису Хэмилтону.