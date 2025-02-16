Ф-1 впервые проведёт совместную презентацию всех команд — суперфестиваль или шоу-пустышка?

И в этом, кажется, и есть главная проблема всей идеи. Допустим, все два часа F1 75 Live будут посвящены командам, пилотам и ливреям их машин, но даже в этом случае на одного гонщика и раскраску его машины в среднем будет уходить четыре минуты. На стандартных презентациях у прессы есть по меньшей мере полчаса, чтобы раскачать спикеров и вытянуть из них какие-то подробности. В данном случае можно смело сказать, что никаких подробностей раскрыто не будет.