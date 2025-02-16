Ф-1 впервые проведёт совместную презентацию всех команд — суперфестиваль или шоу-пустышка?

18 февраля в Лондоне состоится грандиозная презентация нового сезона Формулы-1. Все 10 команд чемпионата соберутся на «О2 Арене», чтобы представить себя в преддверии начала чемпионата. Никогда прежде Формула-1 не устраивала такого рода мероприятий, ажиотаж огромен, билеты раскупили в мгновение ока. Но это не значит, что презентация не окажется пустышкой…
Фестиваль с красной дорожной
Формально презентация приурочена к 75-летию Формулы-1 и называется F1 75 Live. В качестве организаторов мероприятия заявлен целый ряд крупных агентств, в портфолио которых в том числе концерт по случаю коронации Карла III в 2023 году, выступления музыкальных звёзд первой величины и схожие по характеру шоу для других спортивных лиг — НФЛ, например. То есть F1 75 Live задумывается как самое грандиозное и мощное шоу в истории Формулы-1.
Само по себе мероприятие будет идти два часа (c 23:00 мск и до часа ночи). За это время на сцене должны побывать все участники чемпионата — они представят себя и свои ливреи на предстоящий сезон. Причём, согласно официальному сайту чемпионата, «командам выдана креативная лицензия, чтобы сделать презентацию раскраски действительно уникальной». Что бы это ни значило.
На самой «О2 Арене» будет 10 000 посадочных мест, также планируются телевизионная трансляция и показ красной дорожки с прибытием гонщиков, руководителей команд и неких знаменитостей. Кроме того, согласно всё тому же сайту Формулы-1, запланированы выступления артистов «мирового уровня».
Судя по всему, F1 75 Live задумывается своего рода аналогом Каннского кинофестиваля в Формуле-1. Причём команды и пилоты будут не единственными действующими лицами — не просто же так на красной дорожке ожидаются знаменитости, а артисты мирового уровня готовят выступления. Как бы там ни было, промоутеры в лице Liberty Media возлагают на мероприятие большие надежды, а в его организацию вложено не меньше сил, чем в проведение гонки.
Что тут не так
И в этом, кажется, и есть главная проблема всей идеи. Допустим, все два часа F1 75 Live будут посвящены командам, пилотам и ливреям их машин, но даже в этом случае на одного гонщика и раскраску его машины в среднем будет уходить четыре минуты. На стандартных презентациях у прессы есть по меньшей мере полчаса, чтобы раскачать спикеров и вытянуть из них какие-то подробности. В данном случае можно смело сказать, что никаких подробностей раскрыто не будет.
Мероприятие, подчеркнём, посвящено не новым машинам, а их ливреям. То есть новых шасси мы, надо полагать, не увидим. А часто ли в последние годы команды меняют ливреи? Сколько по-настоящему новых ливрей ожидается в предстоящем сезоне? Только «Уильямс»? Здорово, что пилоты смогут красиво потусоваться со звёздами, но какой от этого толк болельщикам, если ни откровений в интервью, ни новых шасси, ни даже новых ливрей особо не ожидается?
Не просто так ваш автор сравнил F1 75 Live с кинофестивалем. Дело в том, что гости Канн с ковровой дорожки отправляются смотреть фильмы, которых ещё никто не видел, и публика ловит каждый нюанс реакции критиков. Ковровая дорожка — это лишь обёртка для события, которое без киносмотра смысла не имеет. То же самое с «Оскаром» — трансляция с красной дорожки лишь предваряет настоящее действо в виде раздачи наград, ради которой зрители и собрались. Но в случае с F1 75 Live как такового действа нет. Это просто мероприятие ради мероприятия.
С другой стороны, желание Liberty привлечь к Формуле-1 дополнительное внимание — похвально. К тому же после F1 75 Live нас ждёт настоящая презентация «Феррари», затем отдельные мероприятия проведут «Астон Мартин» и «Мерседес». Да и, возможно, шоу действительно окажется ярким и захватывающим. И если Liberty добьётся своих целей такими вот несколько бессмысленными мероприятиями, это всё-таки лучше, чем повышать рейтинги реверсивными решётками. Так что попробуем расслабиться и получить удовольствие.
Дмитрий Захарченко