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В ФИА одобрили проведение обязательных двух пит-стопов на Гран-при Монако Формулы-1

Всемирный совет Международной автомобильной федерации (ФИА) одобрил проведение обязательных двух пит-стопов на Гран-при Монако Формулы-1.

Источник: Getty Images

«Всемирный совет ФИА по автоспорту рассмотрел предложение, касающееся внедрения обязательной стратегии с двумя пит-стопами (как на мокрой, так и на сухой трассе) для Гран-при Монако, с основной целью улучшить спортивную зрелищность этого этапа.

После недавних обсуждений комиссией Формулы-1 для Гран-при Монако было утверждено специальное требование, согласно которому в гонке необходимо использовать как минимум три комплекта шин и два разных состава шин в случае сухой гонки», — говорится в официальном заявлении организации.