Ферстаппен уходит, Перес возвращается? 5 актуальных трансферных интриг Формулы-1

На протяжении всего уикенда в Джидде журналисты спрашивали Макса, куда он уйдёт из «Ред Булл» и когда собирается это делать. Ферстаппен предсказуемо отнекивался — у нидерландца на руках контракт с австрийской командой до 2028 года. Впрочем, всё не так просто: по слухам, в контракте Макса есть пункт, который позволяет ему уже в этом году в одностороннем порядке его расторгнуть. Так, по информации The Race, если к летнему перерыву Ферстаппен окажется ниже второй позиции общего зачёта, то будет вправе покинуть Милтон-Кинс. И в данный момент он идёт в чемпионате третьим.