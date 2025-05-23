Восьмой этап сезона «Формулы-1» стартует в Монако

ТАСС, 23 мая. Программа восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2025 года — Гран-при Монако — стартует в пятницу.
«Макларен» — очевидный фаворит текущего сезона, в Кубке конструкторов команда уже сейчас опережает ближайшего преследователя на 132 очка. Однако в личном зачете лидирующим в чемпионате пилотам коллектива австралийцу Оскару Пиастри (146 очков) и британцу Ландо Норрису (133 очка) активную конкуренцию составляет четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен. Нидерландец выжимает максимум из болида «Ред Булл» и не упустит возможности воспользоваться осечками «Макларена».
Гран-при Монако — одна из легендарнейших гонок не только в календаре «Формулы-1», но и во всем автоспорте. Первый старт по узким улочкам Монте-Карло прошел в 1950 году, два года спустя этап в Монако покинул календарь чемпионата мира после гибели одного из пилотов во время практики. Однако в 1955 году организаторы вернули гонку в первенство, которое она с тех пор покидала лишь однажды — пять лет назад этап был отменен из-за пандемии коронавируса.
Трасса Гран-при Монако является самой медленной в календаре сезона «Формулы-1». Обгонять здесь крайне сложно, поэтому многое зависит от квалификации и прохождения первого поворота. Больше всех среди действующих пилотов здесь побеждал британец Льюис Хэмилтон — трижды, по два финиша на первом месте у испанца Фернандо Алонсо и Ферстаппена, по разу выигрывали мексиканец Серхио Перес и австралиец Даниэль Риккьярдо. Рекордсменом является бразилец Айртон Сенна — шесть побед.
Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, вторая — в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:00 мск).