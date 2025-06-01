Пиастри выиграл Гран-при Испании «Формулы-1»

Пиастри одержал пятую победу в текущем сезоне и укрепил лидерство в общем зачете чемпионата мира. Австралиец набрал 186 очков. Второе место занимает Норрис (176 очков). Третьим идет четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен (137), занявший на Гран-при Испании 10-е место.