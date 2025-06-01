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Пиастри выиграл Гран-при Испании «Формулы-1»

Вторым стал Ландо Норрис, третьим — Шарль Леклер.

Источник: Reuters

МАДРИД, 1 июня. /ТАСС/. Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Испании. Соревнования прошли на автодроме «Барселона-Каталунья».

Второе место занял его партнер по команде британец Ландо Норрис. Третьим финишировал монегаск Шарль Леклер из «Феррари».

Пиастри одержал пятую победу в текущем сезоне и укрепил лидерство в общем зачете чемпионата мира. Австралиец набрал 186 очков. Второе место занимает Норрис (176 очков). Третьим идет четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен (137), занявший на Гран-при Испании 10-е место.

В Кубке конструкторов первое место занимает «Макларен» (362 очка). На второе место вышла команда «Феррари» (165), тройку замыкает «Мерседес» (159).

Следующий этап пройдет 13—15 июня в Канаде.