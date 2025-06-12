Наперегонки со стенами. Чем может удивить гонка «Формулы-1» в Канаде

Чемпионат мира покинул Европу и прибыл в Северную Америку, на парковую трассу в Канаде. Близость стен и отсутствие быстрых поворотов год за годом дарят нам здесь интересные и неожиданные гонки. На этом треке даже наиболее безупречные пилоты совершают ошибки.
Характеристика трассы
Автодром имени Жиля Вильнева — ярчайший представитель трассы типа «старт-стоп». Медленные повороты после скоростных участков показывают преимущества и недостатки машин в двух показателях — торможении и разгоне из медленных поворотов. Трек в Монреале короткий, но именно это повышает цену ошибки.
Особенность трассы — невероятно широкие поребрики, которые необходимо по-настоящему резать при поиске дополнительных секунд на круге. Однако это может привести и к негативным результатам — например, в 2023-м Макс Ферстаппен и Джордж Расселл допустили ошибки при атаке бордюра в связке восьмого и девятого поворотов, однако если Макс просто слегка повредил днище, то Расселл вовсе потерял контроль над машиной, после чего не смог продолжить гонку.
Канада, несмотря на свой резкий характер, ценит аккуратность и плавность. Например, при входе в медленный поворот выгоднее не сразу отпускать тормоз, а слегка придержать его, тем самым передав больше нагрузки на переднюю ось машины. А при выходе из поворота, когда машина еще не до конца встала на точку начала разгона, можно плавно поддавить газ, чтобы помочь ей выпрямиться.
Канада больше не про скорость в чистом виде, а про умение находить компромисс: позднее торможение позволяет пилоту выиграть много времени на входе, но заставляет терять на выходе; атака поребрика и, как следствие, более прямая траектория — даст выиграть на выходе, но только в случае если поребрик взят аккуратно и не вызвал слишком сильной нестабильности машины; раннее нажатие на газ требует тормозить раньше, тем самым жертвуя входом.
Если не найти путь и возможность сочетать все эти три элемента — собрать быстрый круг на трассе не выйдет. А малейшая ошибка может привести к загрязнению шин или сходу с дистанции.
Технические аспекты
Канада — неудобная трасса для «Макларенов». Аэродинамический баланс этих болидов пусть и находится ближе к центру машины, но несколько тяготеет к передней части. Именно из-за этого Пиастри ощущает себя так уверенно в машине, и поэтому же Норрису в ней дискомфортно.
В Монреале прежде всего важны разгоны. Но утверждать, что преимущество Ландо и Оскара из-за характеристик трассы превратится в отставание, было бы глупо — у MCL39 хватает и других сильных черт, чтобы компенсировать этот недостаток. Но особенности трека могут сделать «Макларен» уязвимым.
У «Феррари» ситуация неоднозначная — следя за несколькими итальянскими автоспортивными СМИ, можно увидеть, что показания на тему заветных обновлений подвески и днища SF-25 разнятся. Не то что разные ресурсы — разные авторы на одних и тех же сайтах дают разные прогнозы! Один из авторов писал, что обновления будут привезены уже в Канаду. Но об этом мы узнаем уже в пятницу — при выходе документов FIA по обновлениям болидов команд.
Расписание «Гран-при Канады» (московское время)
Пятница, 13 июня
20:30 Первая практика
Суббота, 14 июня
00:00 Вторая практика
19:30 Третья практика
23:00 Квалификация
Воскресенье, 15 июня
21:00 Гонка
Но в целом трасса в Монреале может подойти «Скудерии». В Бахрейне, на трассе похожего типа, SF-25 смогла навязать борьбу Норрису. В этот раз, когда итальянцы набрали данных после гонки в Испании и, кажется, наконец-то смогли найти путь настроек своего болида, от них можно ждать сильного выступления. Однако в «Феррари» могут столкнуться с трудностями. Во-первых, в квалификации, а во-вторых, к концу гонки. SF-25, в силу мягкости задней подвески, испытывает проблемы при низкой топливной загрузке, вынуждая пилотов значительно снижать темп.
«Мерседес», кажется, потерял первичный импульс сезона, так как оппоненты наконец-то разобрались с детскими болезнями своих машин. «Серебряным стрелам» необходимо обновлять болид, чтобы сражаться за высокие места. При этом проявилась проблема их прошлогодней машины — при низких температурах W16 демонстрирует скорость более ярко, чем при высоких. Однако Расселл и Антонелли могут и выстрелить — их болид, несмотря на недостаток гоночного темпа, намного более стабилен, чем машины соперников.
«Ред Буллу» в Монреале будет трудно — в силу избыточного смещения баланса на переднюю часть машины RB21 теряет много времени на разгонах из медленных поворотов, при этом перегревая шины. Поэтому — если не будет осадков и не случится дождевого чуда со стороны Макса Ферстаппена — «быкам» придется придумывать, как минимизировать потери. Особенно после гонки в Испании, где буквально все сложилось не так, как было нужно австрийской команде. Но прогноз погоды обещает осадки лишь в ночь с пятницы на субботу, что не сильно вмешается в расклад сил на трассе.
Фавориты
Лично я доверять метеопрогнозу не стал бы. Автодром имени Жиля Вильнева зарекомендовал себя как хаотичная трасса, где возможно все — и не только из-за погоды.
Канада создает интересные гонки за счет суммы факторов — сочетание близости стен, количества поворотов, которые требуют точности в каждой фазе — и при торможении, и при атаке поребриков, и при разгоне, — и, наконец, земляные белки, имеющие привычку выскакивать на трассу в самые неожиданные моменты.
Все это обещает нам интереснейшую гонку, которая, может, и не будет включать в себя сражение за победу — но точно покажет занимательную борьбу на трассе.
Григорий Хинчагов