Наперегонки со стенами. Чем может удивить гонка «Формулы-1» в Канаде

«Ред Буллу» в Монреале будет трудно — в силу избыточного смещения баланса на переднюю часть машины RB21 теряет много времени на разгонах из медленных поворотов, при этом перегревая шины. Поэтому — если не будет осадков и не случится дождевого чуда со стороны Макса Ферстаппена — «быкам» придется придумывать, как минимизировать потери. Особенно после гонки в Испании, где буквально все сложилось не так, как было нужно австрийской команде. Но прогноз погоды обещает осадки лишь в ночь с пятницы на субботу, что не сильно вмешается в расклад сил на трассе.