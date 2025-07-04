В Великобритании стартует 12-й этап сезона «Формулы-1»

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Программа 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2025 года — Гран-при Великобритании — стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме «Сильверстоун».
Борьба за титул между гонщиками «Макларена» австралийцем Оскаром Пиастри и британцем Ландо Норрисом разгорается. В личном зачете пилотов разделяют всего 15 очков, и на домашней трассе Норрис попробует это отставание еще больше сократить. А вот шансы нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» повторить рекорд немца Михаэля Шумахера по титулам подряд (5) после этапа в Австрии заметно понизились. Четырехкратный чемпион мира стал жертвой необдуманных действий со стороны итальянца Кими Антонелли из «Мерседеса» и сошел уже на первом круге дистанции. Теперь Ферстаппен отстает от лидирующего в личном зачете Пиастри на 61 очко.
Трасса «Сильверстоун» располагается недалеко от одноименной деревни в Нортгемптоншире. Первый официальный Гран-при состоялся 13 мая 1950 года, эта гонка стала первой в истории «Формулы-1». За время своего существования схема автодрома менялась девять раз. Трасса считается сложной, высокоскоростной, она имеет много быстрых поворотов.
Рекордсменом по победам на Гран-при Великобритании является британец Льюис Хэмилтон, который финишировал первым на домашнем этапе девять раз. Из действующих пилотов здесь также побеждали испанцы Фернандо Алонсо (2006, 2011), Карлос Сайнс — младший (2022), а также Ферстаппен (2023), который в 2020 году первенствовал здесь и в рамках Гран-при 70-летия.
Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, вторая — в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (17:00 мск).