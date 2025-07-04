В Великобритании стартует 12-й этап сезона «Формулы-1»

Борьба за титул между гонщиками «Макларена» австралийцем Оскаром Пиастри и британцем Ландо Норрисом разгорается. В личном зачете пилотов разделяют всего 15 очков, и на домашней трассе Норрис попробует это отставание еще больше сократить. А вот шансы нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» повторить рекорд немца Михаэля Шумахера по титулам подряд (5) после этапа в Австрии заметно понизились. Четырехкратный чемпион мира стал жертвой необдуманных действий со стороны итальянца Кими Антонелли из «Мерседеса» и сошел уже на первом круге дистанции. Теперь Ферстаппен отстает от лидирующего в личном зачете Пиастри на 61 очко.