«Формула-1» возвращается этапом в Бельгии после почти месячного перерыва

Пилоты «Макларена» австралиец Оскар Пиастри и британец Ландо Норрис с большой долей вероятности разыграют чемпионский титул между собой. На данный момент Пиастри имеет преимущество в 8 очков, но при этом на последних шести этапах лишь два раза смог опередить партнера по команде, позволив ему сократить отставание. На этапе в Бельгии, помимо основной гонки, также пройдет спринт, поэтому Норрис при победе в обоих заездах сможет вплотную приблизиться к Пиастри. За спиной британца не только победы на двух предыдущих этапах, но и триумф в последней спринтерской гонке, которая прошла в Майами в мае. Эти два фактора играют в пользу Норриса и должны придавать уверенности спортсмену.