Риккьярдо попал в больницу после аварии на мотоцикле

Риккьярдо 36 лет. Он выступал в «Формуле-1» с 2011 года, представляя HRT, «Ред Булл» и ее дочерние команды, «Рено» и «Макларен». В сентябре 2024 года после Гран-при Сингапура Риккьярдо объявил об уходе из «Формулы-1». Всего на его счету в «королевских гонках» восемь побед на этапах и 32 подиума.