Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Риккьярдо попал в больницу после аварии на мотоцикле

Бывший пилот «Формулы-1» Риккьярдо попал в больницу после аварии на мотоцикле.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший пилот «Формулы-1» Даниэль Риккьярдо доставлен в медицинское учреждение после аварии на мотоцикле в штате Квинсленд (Австралия), сообщает портал PlanetF1.

По данным источника, австралиец получил травму ключицы во время поездки на кроссовом мотоцикле в районе тропического леса Дейнтри. Другие обстоятельства происшествия не приводятся.

Риккьярдо 36 лет. Он выступал в «Формуле-1» с 2011 года, представляя HRT, «Ред Булл» и ее дочерние команды, «Рено» и «Макларен». В сентябре 2024 года после Гран-при Сингапура Риккьярдо объявил об уходе из «Формулы-1». Всего на его счету в «королевских гонках» восемь побед на этапах и 32 подиума.