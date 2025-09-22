Ричмонд
Ландо Норрис перестал скрывать роман с португальской актрисой: фото красотки

Гонщик McLaren Ландо Норрис в интервью британскому Vogue впервые официально подтвердил свой роман с португальской актрисой Магуи Корсейро.

10

Слухи об их отношениях появились еще в 2023 году, когда Магуи заметили за рулём автомобиля Норриса в Монако. С тех пор актриса неоднократно поддерживала Ландо на гонках Формулы-1, однако пара не давала официальных комментариев.

В беседе с журналистами Ландо признался, что с Магуи он чувствует себя настоящим, а её поддержка помогает ему легче воспринимать негативные комментарии. Единственное, что он пытается изменить в ней — привить любовь к гольфу, который, к его огорчению, она пока не разделяет.

Корсейро не впервые встречается со спортсменом, ранее у нее были отношения с экс-футболистом «Барселоны», ныне выступающим за «Аль-Наср» Роналду Жоао Феликсом.