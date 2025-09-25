12 случаев, когда ошибка стоила гонщику чемпионства в Формуле-1

Спад в форме «Ред Булл» начался ещё в прошлом году, и уже в середине сезона-2024 стало ясно, что у «Макларена» лучшая машина в пелотоне. В первых гонках Ферстаппен создал себе мощный отрыв, но Норрис постепенно его сокращал, и в «Макларене» верили, что шанс есть, пусть и совсем небольшой. За четыре этапа до финиша отставание Ландо от Макса сократилось до 47 баллов, и на фоне неудачной квалификации Ферстаппена в Сан-Паулу у британца появился шанс ещё ближе подтянуться к нидерландцу.