«Макларен» вновь попытается выиграть Кубок конструкторов «Формулы-1»

Для победы в командном зачете «Макларен» (623 очка) достаточно, чтобы один из пилотов финишировал в тройке лидеров. При таком раскладе ни «Мерседес» (290), ни «Феррари» (286) уже не смогут опередить лидера в борьбе за Кубок конструктов. Хотя, забегая вперед, победа «Макларен» в командном зачете по итогам 2025 года все равно кажется неизбежной. Будущий титул станет для коллектива вторым подряд и 10-м в истории, что позволит занять второе место по этому показателю, обойдя «Уильямс» (9) и уступая впредь только «Феррари» (16). В случае достижения командной цели уже в Сингапуре «Макларен» завоюет трофей за шесть этапов до конца сезона, повторив рекорд «Ред Булл», установленный в 2023 году.