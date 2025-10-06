Ферстаппен продолжает сокращать отрыв от «Макларенов». Успеет ли до конца сезона?

Гран-при Сингапура
- Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1:40.22,367.
- Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 5,430.
- Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 6,066.
- Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 8,146.
- Андреа Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 33,681.
- Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 45,996.
- Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 80,251.
- Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 80,667.
- Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 93,527.
- Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 1 (круг).
Гонка в Сингапуре вышла размеренной и спокойной. Многие пилоты лишились шансов на победу еще в квалификации, и воскресный протокол мало чем отличался от субботнего. Почти все команды — за исключением «Мерседес» — испытывали те или иные проблемы. В них и предлагаю разобраться.
Анализ квалификации
Джордж Расселл взял поул за счет того, что трасса подошла машине. Свою роль сыграла схожесть с автодромом в Канаде. Во-первых, оба трека состоят преимущественно из одинаковых поворотов, что снижает требования по точности настройки машины. Во-вторых, в силу характеристик городского автодрома всем командам пришлось увеличить дорожный просвет, и «Мерседес» при этом потерял меньше оппонентов.
«Макларен» в таких условиях не были сильнейшими из-за того, что не смогли сделать акцент на сильных сторонах своей машины. Схожесть поворотов на трассе не позволяет проявить ее универсальность, не слишком высокая температура асфальта привела к потере еще одного преимущества — работы с резиной. Именно поэтому в итоговом протоколе Пиастри и Норрис оказались лишь третьим и пятым, не имея шансов побороться за поул.
В такой ситуации Максу Ферстаппену осталось лишь сражаться за остатки — он был медленнее Джорджа настолько же, насколько быстрее соперников.
Проблемы «Феррари» снова были связаны с подъемом машины — даже с новой подвеской они не смогли решить фундаментальных проблем SF-25. Болид банально не позволяет своим пилотам ехать стабильно: его поведение меняется от поворота к повороту.
Темп лидеров
«Макларен» не имели скорости в гонке по тем же причинам, что и в квалификации; однако, в отличие от Пиастри, Норрис смог добраться до подиума. Это было связано с борьбой двух пилотов на старте — Ландо агрессивно нырнул в первый поворот и глубоко заехал на поребрик. После того как они с Оскаром бок о бок прошли второй поворот, Норрис слегка выдавил напарника, которому пришлось отруливать, чтобы не столкнуться со стеной.
В целом уик-энд «Макларен» противоречив: они выиграли Кубок конструкторов, но не в победной гонке. Их пилоты выступили достаточно блекло, но при этом спровоцировали очередную веху внутрикомандных разборок.
Даже несмотря на отсутствие темпа у «Макларен», дела «Феррари» шли еще хуже. Леклер уже с первых кругов был вынужден убирать ногу с газа до торможения в силу проблем с износом планки и перегревом тормозов. Именно из-за этого он не смог ничего противопоставить Оскару, когда оказался позади него, и пропустил Андреа Кими Антонелли на пятое место.
Хэмилтон же может записать уик-энд себе в актив несмотря на неутешительное восьмое место в протоколе. В субботу он впервые опередил Леклера по чистой квалификационной скорости, а в воскресенье провел дополнительный пит-стоп и смог догнать Антонелли — и если бы не возникшая проблема с тормозами, то он вполне мог финишировать пятым.
Это особенно любопытно, так как раньше подобные рывки на более мягких комплектах резины Льюису не удавались. Он явно нашел подход к «Феррари» — не конкретно к SF-25, так как к такой машине найти подход невозможно, — а к самой концепции, по которой итальянская команда строит свои болиды.
Однако упомянутый выше отказ тормозов стоил Льюису всего, что он заработал в течение гонки: он почти сразу вернул Кими пятое место, затем пропустил и Леклера, а после допустил сразу четыре нарушения пределов трассы, что привело к пятисекундному штрафу. Хэмилтон финишировал лишь восьмым.
Ферстаппен финишировал вторым в основном из-за своего поражения в субботу: если бы «Ред Булл» удалось найти больше квалификационной скорости, он вполне мог бы опередить Джорджа. Однако в начале гонки четырехкратный чемпион испытывал ужасные проблемы с понижением передач. Макс был вынужден стартовать на «софте», так как он начинал гонку с грязной стороны решетки. Во многом благодаря этому Расселл смог создать безопасную дистанцию, а затем — удерживать комфортный отрыв.
Говоря о Расселле — он провел такую же гонку, как в Канаде. На него не оказывалось серьезного давления со стороны оппонентов. Ни стратегически, ни на трассе. Но тем не менее гонку он провел безупречно — это была особенно важная победа, так как именно в Сингапуре пару лет назад он разбил машину.
Борьба за титул
Ферстаппен продолжает сокращать отрыв от двух пилотов «Макларен» — но если в Баку он уменьшился резко, то сейчас обстоятельства не сыграли на руку пилоту «Ред Булл». Однако интрига остается — впереди Остин, где у пилотов команды из Уокинга тоже не будет решающего преимущества, а у Макса, напротив, может не оказаться соперника в лице Расселла.
Григорий Хинчагов