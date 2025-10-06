Ферстаппен продолжает сокращать отрыв от «Макларенов». Успеет ли до конца сезона?

«Макларен» не имели скорости в гонке по тем же причинам, что и в квалификации; однако, в отличие от Пиастри, Норрис смог добраться до подиума. Это было связано с борьбой двух пилотов на старте — Ландо агрессивно нырнул в первый поворот и глубоко заехал на поребрик. После того как они с Оскаром бок о бок прошли второй поворот, Норрис слегка выдавил напарника, которому пришлось отруливать, чтобы не столкнуться со стеной.