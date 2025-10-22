9 новичков выступят в практике перед Гран-при Мехико

Каждый из коллективов обязан провести по четыре практики с новичками за сезон (по два на болид).
В Мексике основных пилотов заменят в девяти командах — всех, кроме «Заубера».
Юниоры, резервные или тест-пилоты в первой тренировке перед Гран-при Мехико.
«Макларен»: Пато О’Уорд вместо Ландо Норриса.
«Мерседес»: Фредерик Вести вместо Джорджа Расселла.
«Феррари»: Антонио Фуоко вместо Льюиса Хэмилтона.
«Ред Булл»: Арвид Линдблад вместо Макса Ферстаппена.
«Уильямс»: Люк Браунинг вместо Карлоса Сайнса.
«Астон Мартин»: Джек Кроуфорд вместо Ланса Стролла.
«Хаас»: Ре Хиракава вместо Оливера Бермэна.
«Рейсинг Буллз»: Аюму Иваса вместо Лиама Лоусона.
«Альпин»: Пауль Арон вместо Пьера Гасли.