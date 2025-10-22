Ричмонд
9 новичков выступят в практике перед Гран-при Мехико

Почти все команды «Формулы-1» предоставят кокпиты юниорам, резервным или тест-пилотам в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Мехико.

Источник: Спортс"

Каждый из коллективов обязан провести по четыре практики с новичками за сезон (по два на болид).

В Мексике основных пилотов заменят в девяти командах — всех, кроме «Заубера».

Юниоры, резервные или тест-пилоты в первой тренировке перед Гран-при Мехико.

«Макларен»: Пато О’Уорд вместо Ландо Норриса.

«Мерседес»: Фредерик Вести вместо Джорджа Расселла.

«Феррари»: Антонио Фуоко вместо Льюиса Хэмилтона.

«Ред Булл»: Арвид Линдблад вместо Макса Ферстаппена.

«Уильямс»: Люк Браунинг вместо Карлоса Сайнса.

«Астон Мартин»: Джек Кроуфорд вместо Ланса Стролла.

«Хаас»: Ре Хиракава вместо Оливера Бермэна.

«Рейсинг Буллз»: Аюму Иваса вместо Лиама Лоусона.

«Альпин»: Пауль Арон вместо Пьера Гасли.