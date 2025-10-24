В Мексике стартует 20-й этап сезона «Формулы-1»

Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата в 2015 году после 23-летнего перерыва. Первая гонка здесь прошла в 1963 году, однако уже в 1970-м Международная автомобильная федерация не стала продлевать контракт с организаторами Гран-при из-за нареканий к трассе. После реконструкции автодрома этап вернулся в календарь в 1986 году и проводился до 1992 года, после чего вновь был исключен по тем же причинам.