Три команды «Формулы-1» обратились в FIA, сообщили СМИ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Команды «Формулы-1» «Феррари», «Ауди» и «Астон Мартин» направили совместный иск в Международную автомобильную федерацию (FIA) в связи с потенциальным преимуществом «Ред Булл» и «Мерседеса» по новому техническому регламенту, сообщает The Race.

Источник: Reuters

С 2026 года в силу вступает новый технический регламент. Согласно ему, степень сжатия топлива в силовых установках понижена с 18:1 до 16:1. Сообщается, что проверка этого параметра будет проходить в статике, а не на трассе при увеличенной температуре двигателя в гоночных условиях.

Источник предполагает, что «Ред Булл» и «Мерседес» научились обходить проверку, достигая на трассе стандартных ранее параметров сжатия 18:1, вследствие чего могут получить преимущество над соперниками в 0,3−0,4 секунды за круг благодаря приросту мощности на 10 кВт (около 13 лошадиных сил).

«В регламенте четко определена максимальная степень сжатия и метод ее измерения, основанный на статических условиях при температуре окружающей среды. Эта процедура осталась неизменной, несмотря на снижение допустимой степени сжатия на 2026 год», — ответили изданию в FIA на запрос о возможных дополнениях в данный пункт.

Предполагается, что организация не будет менять регламент как минимум до проведения тестов. При этом командам допускается вносить изменения в конструкцию каждые шесть гонок сезона.