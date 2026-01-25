«Понимает некоторые вещи, но, вероятно, не все». Новые данные о состоянии Шумахера

В апреле прошлого года стало известно, что Михаэль подписал гоночный шлем в рамках благотворительной акции «Гонки против деменции», организованной Джеки Стюартом. Помимо немца, автографы оставили все ныне живущие чемпионы «Формулы-1». Каким образом была получена подпись Шумахера — в результате копирования его старых автографов или парализованный пилот все-таки приложил руку к шлему — достоверно неизвестно. «Михаэль с нами. Он другой, но он здесь, и это придает сил. Он по-прежнему каждый день показывает, какой он сильный, — рассказывала супруга гонщика в документальном фильме Netflix в 2021 году. — Мы живем вместе и делаем все, что в наших силах, чтобы ему было комфортно и в конце концов наступило улучшение. Ну и просто ради того, чтобы он чувствовал поддержку семьи и нашу связь».