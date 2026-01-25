«Понимает некоторые вещи, но, вероятно, не все». Новые данные о состоянии Шумахера

Состояние здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера позволяет ему совершать прогулки на свежем воздухе на кресле-каталке при помощи сиделок. Кроме того, 57-летний немец реагирует на окружающих и в состоянии смотреть спортивные трансляции. С такими утверждениями выступил британский таблоид Daily Mail, опубликовавший серию инсайдов о нынешней жизни Красного Барона. Из этой информации следует: слухи о том, что после жуткой травмы на горнолыжном курорте легенда автоспорта 12 лет находится в вегетативном состоянии, сильно преувеличены. Близкие скрывают Шуми от посторонних глаз, поскольку его нынешний вид контрастирует с тем образом, который Михаэль создал себе во время спортивной карьеры. Однако все не так плохо — великий гонщик не является узником виллы на Майорке и иногда бывает в швейцарском Глане, где находится еще одна резиденция его семьи.
Прогулки на свежем воздухе
Люди, входящие в близкий круг Шумахера, принципиально не разглашают информацию о состоянии его здоровья, вызывая раздражение у СМИ и многих болельщиков. «Раньше Михаэль защищал нас, а теперь мы защищаем Михаэля», — объясняла свою позицию жена бывшего пилота Коринна. В результате публика вынуждена ориентироваться на слухи, которые часто подаются в жанре ужастика. Однако на этот раз журналист Daily Mail Джонатан Макэвой решил пойти другим путем и обнадежил поклонников семикратного чемпиона мира. В частности, он опроверг сведения о том, что у немца «синдром запертого человека», при котором парализованный осознает происходящее, но может общаться с внешним миром только движениями глаз.
«Такое ощущение, что он понимает некоторые вещи, которые происходят вокруг него, но, вероятно, не все, — пишет британский таблоид. — Михаэль проводит много времени на свежем воздухе — медсестры и терапевты возят его в инвалидном кресле по роскошной вилле. Только трем или четырем людям, помимо обслуживающего персонала и близких родственников, разрешено находиться рядом с Шумахером. Одним из них является бывший руководитель “Феррари” Жан Тодт, который иногда смотрит гонки вместе со своим парализованным другом. Немец проводит много времени в особняке в Лас-Брисасе на Майорке, но достоверно известно, что его основное место жительства — в Швейцарии на берегу Женевского озера».
При этом Макэвой опровергает слухи, что легендарный гонщик в 2024 году присутствовал на свадьбе своей дочери Джины с ее давним другом Иэном Бетке. Это торжество проводилось в узком кругу и было строго конфиденциальным, однако близкие решили не тревожить Михаэля даже ради такого события. В марте 2025 года у бывшего гонщика родилась внучка, которую назвали Милли. А вот новая девушка сына Красного Барона Мика — гламурная португальская модель Клара Рамос — доступа к «свекру» пока не имеет. Медицинская помощь оказывается Шумахеру-старшему в круглосуточном режиме — в уходе задействованы 15 человек. Ее стоимость оценивается в десятки тысяч фунтов в неделю. Дом на Майорке стоимостью в 30 миллионов фунтов охраняют бдительные секьюрити, которые отказываются назвать зевакам имя хозяина особняка.
Таинственная подпись
Михаэль окончательно завершил карьеру в автогонках в 2012 году, но его жизнь кардинально изменилась в декабре в 2013-го в результате падения на горнолыжном склоне. Серьезная травма головы и 250 дней в медикаментозной коме привели к тому, что звездный спортсмен утратил часть жизненно важных функций и с тех пор нуждается в постоянном уходе. В 2019 году Шумахер прошел в парижской клинике «ультрасовременную терапию стволовыми клетками». Однако неизвестно, дало ли лечение во Франции хоть какой-то эффект. Не исключено, что именно это вмешательство позволило Михаэлю подняться с постели. Нежелание Коринны делиться опытом лечения супруга даже с родственниками больных, находящихся в похожих ситуациях, — одно из обвинений, с которыми приходится сталкиваться жене гонщика.
Нервное отношение семьи к обнародованию информации о Михаэле во многом связано с тем, что Коринна дважды становилась объектом шантажа с угрозой публикации фото, видео и медицинских документов, проливающих свет на состояние Шумахера. В прошлом году немецкий суд приговорил бывшего охранника швейцарской виллы и двух его подельников — турецких мигрантов к разным срокам тюремного заключения за вымогательство. Кроме того, появилась информация об инциденте с изнасилованием, совершенном в доме Красного Барона в Глане. В этом преступлении обвиняется близкий друг сына Шуми — австралийский гонщик Джои Моусон. Пострадавшей стала сиделка Михаэля, молчавшая три года, но после увольнения написавшая заявление в полицию.
В апреле прошлого года стало известно, что Михаэль подписал гоночный шлем в рамках благотворительной акции «Гонки против деменции», организованной Джеки Стюартом. Помимо немца, автографы оставили все ныне живущие чемпионы «Формулы-1». Каким образом была получена подпись Шумахера — в результате копирования его старых автографов или парализованный пилот все-таки приложил руку к шлему — достоверно неизвестно. «Михаэль с нами. Он другой, но он здесь, и это придает сил. Он по-прежнему каждый день показывает, какой он сильный, — рассказывала супруга гонщика в документальном фильме Netflix в 2021 году. — Мы живем вместе и делаем все, что в наших силах, чтобы ему было комфортно и в конце концов наступило улучшение. Ну и просто ради того, чтобы он чувствовал поддержку семьи и нашу связь».