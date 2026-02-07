Болид Шумахера, на котором он одержал первую победу в «Формуле-1», продали за 5 миллионов евро

Шумахер в 2013-м получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во Французских Альпах. После аварии он долгое время находился в коме, подключенный к аппарату ИВЛ. Семья гонщика не раскрывает подробности состояния его здоровья.