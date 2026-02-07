Болид Шумахера, на котором он одержал первую победу в «Формуле-1», продали за 5 миллионов евро

Стартовая цена на автомобиль Benetton B192, на котором немецкий пилот одержал свою первую победу — на «Гран-при Бельгии» в 1992 году, была 8,5 миллиона евро. По итогам торгов сумма была снижена.
57-летний Шумахер является одним из двух рекордсменов по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1». Столько же у британца Льюиса Хэмилтона. Всего за карьеру немец выиграл 91 гонку.
Шумахер в 2013-м получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во Французских Альпах. После аварии он долгое время находился в коме, подключенный к аппарату ИВЛ. Семья гонщика не раскрывает подробности состояния его здоровья.