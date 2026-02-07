Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болид Шумахера, на котором он одержал первую победу в «Формуле-1», продали за 5 миллионов евро

Первый болид семикратного чемпиона мира в «Формуле-1» Михаэля Шумахера был продан на аукционе за 5,082 миллиона евро, сообщает Yahoo Sports.

Источник: Getty Images

Стартовая цена на автомобиль Benetton B192, на котором немецкий пилот одержал свою первую победу — на «Гран-при Бельгии» в 1992 году, была 8,5 миллиона евро. По итогам торгов сумма была снижена.

57-летний Шумахер является одним из двух рекордсменов по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1». Столько же у британца Льюиса Хэмилтона. Всего за карьеру немец выиграл 91 гонку.

Шумахер в 2013-м получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во Французских Альпах. После аварии он долгое время находился в коме, подключенный к аппарату ИВЛ. Семья гонщика не раскрывает подробности состояния его здоровья.

Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.
Читать дальше