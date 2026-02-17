Ричмонд
Главный конструктор «Ред Булл» Скиннер ушел из команды после 20 лет работы

Главный конструктор «Ред Булл» Крэйг Скиннер покинул команду перед стартом сезона-2026, сообщает RacingNews365 со ссылкой на австрийский коллектив.

Источник: Reuters

Отмечается, что Скиннер подал в отставку по собственному желанию.

«Крэйг был неотъемлемой частью нашей команды и залогом ее успеха, и мы хотели бы поблагодарить его за усердную работу и преданность делу. Вся команда “Ред Булл” желает ему всего наилучшего в будущем», — приводит источник заявление «быков».

Крэйг присоединился к «Ред Булл» в 2006 году, а пост главного конструктора занял в 2022-м. Ранее он также работал в «Джордан» и «Уильямс».

По итогам сезона-2025 «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов.