Главный конструктор «Ред Булл» Скиннер ушел из команды после 20 лет работы

Отмечается, что Скиннер подал в отставку по собственному желанию.
«Крэйг был неотъемлемой частью нашей команды и залогом ее успеха, и мы хотели бы поблагодарить его за усердную работу и преданность делу. Вся команда “Ред Булл” желает ему всего наилучшего в будущем», — приводит источник заявление «быков».
Крэйг присоединился к «Ред Булл» в 2006 году, а пост главного конструктора занял в 2022-м. Ранее он также работал в «Джордан» и «Уильямс».
По итогам сезона-2025 «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов.