Главный конструктор «Ред Булл» Скиннер ушел из команды после 20 лет работы

«Крэйг был неотъемлемой частью нашей команды и залогом ее успеха, и мы хотели бы поблагодарить его за усердную работу и преданность делу. Вся команда “Ред Булл” желает ему всего наилучшего в будущем», — приводит источник заявление «быков».