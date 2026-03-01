Иранский кризис может сорвать начало сезона в «Формуле-1». Под угрозой гонки в Австралии и Бахрейне

Группа российских велогонщиков не смогла вылететь в австралийский Перт на первый этап Кубка мира из-за закрытия воздушного пространства и аэропортов в странах Персидского залива. Но это только один эпизод огромной проблемы, с которой мировой спорт столкнулся из-за временной потери одного из ключевых транспортных хабов. В результате ответного удара Ирана по американским военным базам в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии воздушное движение в этом регионе заблокировано. И это точно повлияет на проведение многих соревнований, самым крупным из которых является первый этап сезона в «Формуле-1» — Гран-при Австралии.
Логистические проблемы
На самом деле на Ближнем Востоке разворачивается большая трагедия — густонаселенный регион погружается в пучину кризиса, который сломает судьбы миллионам людей. И спортивные проблемы на этом фоне, мягко говоря, не самые существенные. Тем не менее индустрия начинает испытывать на себе негативные последствия еще одной «остановленной войны Дональда Трампа». В частности, по сообщениям западных СМИ, из-за закрытия привычных пересадочных терминалов около двух тысяч сотрудников команд «Формулы-1» вынуждены изменить свои маршруты и не успевают своевременно начать подготовку к Гран-при Австралии, который намечен на 8 марта.
Помимо представителей самой престижной гоночной серии с логистическими проблемами столкнулись команды «Формулы-2» и «Формулы-3», съемочные бригады, журналисты — весь «большой цирк» ищет альтернативные варианты дороги до Австралии, минуя полыхающий регион Ближнего Востока, где закрыты воздушные пространства десяти стран (Израиля, Ирана, Ирака, Сирии, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Бахрейна). Многие люди, задействованные в организации первой гонки сезона, должны быть в Мельбурне уже в понедельник. Но в эти сроки добраться до места через Сингапур, Гонконг и Перт практически невозможно.
Организаторы готовы при необходимости изменить расписание уик-энда в Австралии, хотя пока определенности на этот счет нет. Кризис на Ближнем Востоке также может поставить под сомнение проведение Гран-при Бахрейна (12 апреля) и Саудовской Аравии (19 апреля). «Следующие три этапа пройдут в Австралии, Китае и Японии, а не на Ближнем Востоке, до них еще несколько недель. Как всегда, мы внимательно следим за развитием событий и тесно сотрудничаем с соответствующими органами», — сказано в совместном заявлении Международной автомобильной федерации FIA и управляющей компании Formula One Management.
План Б
Накануне поставщики шин из компании Pirelli отменили тесты дождевых шин, запланированные в Бахрейне. Это мероприятие собрало многих гонщиков и сотрудников команд — теперь все они, видимо, надолго зависли на Ближнем Востоке, не имея возможности покинуть опасный регион. «Два дня тестов на мокрой трассе, запланированных на 28 февраля и 1 марта на автодроме в Бахрейне, отменены по соображениям безопасности в связи с обострением международной ситуации, — говорится в заявлении Pirelli. — Весь прибывший на тесты персонал находится в безопасности в своих отелях. Компания работает над тем, чтобы обеспечить его возвращение домой в кратчайшие сроки».
Помимо отмененных этапов в 2020 и 2021 годах из-за пандемии Мельбурн фигурирует в календаре «Формулы-1» каждый год, начиная с 1996-го. Пока официальные лица говорят, что расписание тренировок и квалификаций на трассе в Альберт-парке не поменялось, однако ситуация развивается, и когда она нормализуется, не знает никто. Боссы «Формулы-1» уверяют, что у них есть «планы Б» на случай непредвиденных обстоятельств, если сроки Гран-при Австралии придется корректировать, а гонки в Сахире и Джидде — переносить.
После начала операции против Ирана в Израиле отменены до дальнейшего уведомления все спортивные и культурные мероприятия. Азиатская конфедерация футбола (AFC) объявила о переносе матчей плей-офф Лиги чемпионов, запланированных на Ближнем Востоке. Международный совет по крикету (ICC) начал разработку планов по эвакуации игроков с мужского чемпионата мира T20, который в настоящее время проходит в Индии и на Шри-Ланке. Большинство из них собиралось возвращаться домой через транспортные хабы в странах Персидского залива. И это точно еще не полный список. Геополитика снова сильно влияет на спорт, и исключительно в негативном ключе.