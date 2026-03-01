Иранский кризис может сорвать начало сезона в «Формуле-1». Под угрозой гонки в Австралии и Бахрейне

После начала операции против Ирана в Израиле отменены до дальнейшего уведомления все спортивные и культурные мероприятия. Азиатская конфедерация футбола (AFC) объявила о переносе матчей плей-офф Лиги чемпионов, запланированных на Ближнем Востоке. Международный совет по крикету (ICC) начал разработку планов по эвакуации игроков с мужского чемпионата мира T20, который в настоящее время проходит в Индии и на Шри-Ланке. Большинство из них собиралось возвращаться домой через транспортные хабы в странах Персидского залива. И это точно еще не полный список. Геополитика снова сильно влияет на спорт, и исключительно в негативном ключе.