Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1».

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл стал победителем квалификации к гонке стартового этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австралии, который проходит на трассе в Мельбурне.

Расселл проехал лучший круг за 1 минуту 18,518 секунды. Вторым стал его партнер по команде итальянец Кими Антонелли, третье время показал француз Исак Хаджар из «Ред Булл».

Также в первой десятке финишировали: 4. Шарль Леклер (Монако; «Феррари»), 5. Оскар Пиастри (Австралия; «Макларен»), 6. Ландо Норрис (Великобритания; «Макларен»), 7. Льюис Хэмилтон (Великобритания; «Феррари»), 8. Лиам Лоусон (Новая Зеландия; «Рейсинг Буллз»), 9. Арвид Линдблад (Великобритания; «Рейсинг Буллз»), 10. Габриэл Бортолето (Бразилия; «Ауди»).

Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» попал в аварию во время первого сегмента и завершил заезд. Не смогли стартовать в квалификации испанец Карлос Сайнс из «Уильямса» и канадец Лэнс Стролл из «Астон Мартин».

Гонка Гран-при Австралии состоится в воскресенье, начало — 07:00 мск.

