Антонелли стал самым молодым обладателем поул-позиции в истории «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» добился этого достижения в возрасте 19 лет 201 дня.

Источник: Reuters

ШАНХАЙ, 14 марта. /ТАСС/. Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем квалификации второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Китая. Соревнования проходят в Шанхае.

Антонелли в возрасте 19 лет 201 дня стал самым молодым обладателем поул-позиции в истории. Он побил рекорд, принадлежавший немцу Себастьяну Феттелю, который он установил в 2008 году в возрасте 21 года и 72 дней.

Второе место занял партнер Антонелли по команде британец Джордж Расселл. Третьим стал британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Ранее ТАСС сообщал, что в субботу в Шанхае прошла спринтерская гонка, победителем которой стал Расселл.

Основная гонка состоится 15 марта, ее начало запланировано на 10:00 мск.

