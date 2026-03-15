Антонелли стал вторым самым молодым победителем Гран-при «Формулы-1»

Итальянский пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли стал победителем второго этапа нового сезона чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Китая.
19-летний Антонелли стал одним из самых молодых пилотов в истории «Формулы-1», побеждавших в Гран-при. Моложе него был только голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, победивший в Испании в 2016 году в возрасте 18 лет.
Накануне Антонелли стал самым молодым победителем квалификации в истории «Формулы-1».
Второе место на Гран-при Китая занял партнер Антонелли по Mercedes — британец Джордж Расселл. Третьим стал семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон, который впервые попал на подиум в составе Ferrari, где он выступает с прошлого сезона.
Оба McLaren британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри не вышли на старт Гран-при Китая из-за технических проблем. McLaren — обладатель Кубка конструкторов двух предыдущих сезонов «Формулы-1», Норрис — действующий чемпион.
На первом этапе «Формулы-1» в Мельбурне 8 марта победу одержал Расселл, Антонелли финишировал вторым.