Пилот «Мерседеса» Антонелли выиграл вторую гонку «Формулы-1» подряд

Британский пилот команды «Хаас» Оливер Берман, занимавший перед гонкой пятое место в зачете пилотов, потерял управление при попытке обгона на 22-м круге, его болид развернулся, вылетел в зону безопасности и ударился о заграждение. Берман выбрался из болида, но не мог самостоятельно встать на ноги и покинул трассу в сопровождении стюардов. Как сообщил представитель «Хааса», Берман избежал перелома, но был отправлен в медицинский центр на рентген, у него ушиб правого колена.