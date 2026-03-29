Пилот «Мерседеса» Антонелли выиграл вторую гонку «Формулы-1» подряд

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Итальянский пилот команды «Мерседес» Кими Антонелли стал победителем третьего этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Японии, который проходил на автодроме в Судзуке.
Антонелли выиграл второй этап подряд, 15 марта 19-летний итальянец стал лучшим на Гран-при Китая, одержав дебютную победу в карьере. Вторым финишировал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри (отставание +13,722 секунды), третьим стал монегаск Шарль Леклер из «Феррари» (+15,270).
Далее в первой десятке расположились: 4. Джордж Расселл (Великобритания; «Мерседес»), 5. Ландо Норрис (Великобритания; «Макларен»), 6. Льюис Хэмилтон (Великобритания; «Феррари»), 7. Пьер Гасли (Франция; «Альпин»), 8. Макс Ферстаппен (Нидерланды; «Ред Булл»), 9. Лиам Лоусон (Новая Зеландия; «Рейсинг Буллз»); 10. Эстебан Окон (Франция; «Хаас»).
Британский пилот команды «Хаас» Оливер Берман, занимавший перед гонкой пятое место в зачете пилотов, потерял управление при попытке обгона на 22-м круге, его болид развернулся, вылетел в зону безопасности и ударился о заграждение. Берман выбрался из болида, но не мог самостоятельно встать на ноги и покинул трассу в сопровождении стюардов. Как сообщил представитель «Хааса», Берман избежал перелома, но был отправлен в медицинский центр на рентген, у него ушиб правого колена.