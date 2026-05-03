Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Антонелли выиграл третью гонку «Ф-1» подряд, победив на Гран-при Майами

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем основной гонки четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Майами, который проходит на международном автодроме в США.

Источник: AP 2024

Итальянец выиграл третью гонку подряд. Вторым финишировал действующий чемпион британец Ландо Норрис из «Макларена», который днем ранее стал победителем спринта. Третье место занял его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри.

В первой десятке также финишировали: 4. Джордж Расселл («Мерседес»), 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»), 6. Шарль Леклер («Феррари»), 7. Льюис Хэмилтон («Феррари»), 8. Франко Колапинто («Альпин»), 9. Карлос Сайнс («Уильямс»), 10. Алекс Албон («Уильямс»).

Во время гонки болид французского пилота команды «Альпин» Пьера Гасли столкнулся с машиной новозеландского пилота «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона и несколько раз прокрутился в воздухе. Французский гонщик не пострадал. Оба участника инцидента досрочно завершили гонку. Из заезда также выбыли французский пилот «Ред Булл» Исак Хаджар, который въехал в стену, и гонщик команды «Ауди» Нико Хюлькенберг.

Клетчатым флагом в финишном створе взмахнул 22-кратный победитель турниров Большого шлема испанский теннисист Рафаэль Надаль. Также Гран-при посетил восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский футболист Лионель Месси.

Следующий этап — Гран-при Канады — пройдет на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале с 22 по 24 мая.

Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше