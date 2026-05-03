Антонелли выиграл третью гонку «Ф-1» подряд, победив на Гран-при Майами

Итальянец выиграл третью гонку подряд. Вторым финишировал действующий чемпион британец Ландо Норрис из «Макларена», который днем ранее стал победителем спринта. Третье место занял его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри.
В первой десятке также финишировали: 4. Джордж Расселл («Мерседес»), 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»), 6. Шарль Леклер («Феррари»), 7. Льюис Хэмилтон («Феррари»), 8. Франко Колапинто («Альпин»), 9. Карлос Сайнс («Уильямс»), 10. Алекс Албон («Уильямс»).
Во время гонки болид французского пилота команды «Альпин» Пьера Гасли столкнулся с машиной новозеландского пилота «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона и несколько раз прокрутился в воздухе. Французский гонщик не пострадал. Оба участника инцидента досрочно завершили гонку. Из заезда также выбыли французский пилот «Ред Булл» Исак Хаджар, который въехал в стену, и гонщик команды «Ауди» Нико Хюлькенберг.
Клетчатым флагом в финишном створе взмахнул 22-кратный победитель турниров Большого шлема испанский теннисист Рафаэль Надаль. Также Гран-при посетил восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский футболист Лионель Месси.
Следующий этап — Гран-при Канады — пройдет на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале с 22 по 24 мая.