Макс Ферстаппен признался, что хотел бы поменяться жизнями с Месси

По словам 28-летнего гонщика, он хотел бы стать олимпийским чемпионом 2008 года, чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины по футболу, нападающим клуба МЛС «Интер Майами» Лионелем Месси.
«Если бы я бил по мячу, то бил бы левой ногой. Кто лучший левоногий игрок в мире? Месси. Кто бы не хотел быть Месси?» — рассказал «Безумный Макс».
По результатам четырёх прошедших этапов сезона-2026 «Королевских гонок» Ферстаппен набрал 26 очков и занимает седьмое место в таблице личного зачёта. Лидирует итальянец Андреа Кими Антонелли из Mercedes-AMG Petronas, в активе которого 100 очков.
25 апреля в беседе с RacingNews365 шестикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана», чемпион «Ралли Дакар», бельгийский автогонщик Жак Бернар «Жаки» Икс заявил, что Ферстаппен способен побеждать даже за рулём не самого лучшего болида.