Макс Ферстаппен признался, что хотел бы поменяться жизнями с Месси

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1», нидерландский пилот команды Oracle Red Bull Racing Макс Ферстаппен в интервью Bets ответил на вопрос, с кем из известных спортсменов поменялся бы жизнью.

Источник: Metaratings.ru

По словам 28-летнего гонщика, он хотел бы стать олимпийским чемпионом 2008 года, чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины по футболу, нападающим клуба МЛС «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Если бы я бил по мячу, то бил бы левой ногой. Кто лучший левоногий игрок в мире? Месси. Кто бы не хотел быть Месси?» — рассказал «Безумный Макс».

По результатам четырёх прошедших этапов сезона-2026 «Королевских гонок» Ферстаппен набрал 26 очков и занимает седьмое место в таблице личного зачёта. Лидирует итальянец Андреа Кими Антонелли из Mercedes-AMG Petronas, в активе которого 100 очков.

25 апреля в беседе с RacingNews365 шестикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана», чемпион «Ралли Дакар», бельгийский автогонщик Жак Бернар «Жаки» Икс заявил, что Ферстаппен способен побеждать даже за рулём не самого лучшего болида.

Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше