FIA и «Формула-1» согласовали увеличение мощности двигателей с 2027 года

В пятницу прошло онлайн-совещание с участием FIA, руководителей «Формулы-1», а также представителей пяти производителей силовых агрегатов.
«Сегодня были согласованы принципиальные меры на 2027 год, предусматривающие номинальное увеличение мощности двигателей внутреннего сгорания примерно на 50 кВт, а также увеличение расхода топлива и номинальное снижение мощности системы рекуперации энергии примерно на 50 кВт», — говорится в сообщении FIA.
Отмечается, что для принятия окончательного решения по пакету мер необходимы дальнейшие подробные обсуждения в технических группах, включающих представителей команд и производителей силовых агрегатов.