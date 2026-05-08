FIA и «Формула-1» согласовали увеличение мощности двигателей с 2027 года

Международная автомобильная федерация (FIA) и руководство «Формулы-1» согласовали увеличение мощности двигателей внутреннего сгорания и уменьшение производительности системы рекуперации энергии в болидах с 2027 года, сообщается на сайте организации.

Источник: Reuters

В пятницу прошло онлайн-совещание с участием FIA, руководителей «Формулы-1», а также представителей пяти производителей силовых агрегатов.

«Сегодня были согласованы принципиальные меры на 2027 год, предусматривающие номинальное увеличение мощности двигателей внутреннего сгорания примерно на 50 кВт, а также увеличение расхода топлива и номинальное снижение мощности системы рекуперации энергии примерно на 50 кВт», — говорится в сообщении FIA.

Отмечается, что для принятия окончательного решения по пакету мер необходимы дальнейшие подробные обсуждения в технических группах, включающих представителей команд и производителей силовых агрегатов.