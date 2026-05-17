Экипаж Ферстаппена сошел с трассы на гонке «24 часа Нюрбургринга»

БЕРЛИН, 17 мая. /ТАСС/. Экипаж команды Verstappen Racing в составе четырехкратного чемпиона «Формулы-1» нидерландца Макса Ферстаппена, австрийца Лукаса Ауэра, испанца Даниэля Хункадельи и Жюля Гурона из Андорры сошел с трассы во время гоночного марафона «24 часа Нюрбургринга».
За 3 часа до конца гонки автомобиль, за рулем которого находился Хункаделья, получил повреждение колеса. Verstappen Racing шла на первом месте, однако ремонт автомобиля продолжается более получаса. Команда выпала из топ-10 и практически лишилась шансов на победу. Тем не менее механики работают над устранением неполадок и надеются, что команда продолжит гонку.
Ферстаппену 28 лет. Чемпионские титулы в «Формуле-1» он завоевал с 2021 по 2024 год. Он является рекордсменом «королевских гонок» по победам подряд (10), за один сезон (19). Всего в «Формуле-1» он провел 237 гонок, одержал 71 победу, 127 раз финишировал на подиуме, завоевал 48 поул-позиций.
Нюрбургринг («Нордшляйфе») считается одной из самых сложных и опасных трасс в мире. Длина круга составляет 25,3 км. За историю здесь погибли более 70 пилотов. Последний из них — финн Юха Миеттинен, который попал в трагическую аварию в апреле этого года. За свою сложность трасса получила прозвище «Зеленый ад».