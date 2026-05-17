Экипаж Ферстаппена сошел с трассы на гонке «24 часа Нюрбургринга»

Verstappen Racing шла на первом месте, однако затем автомобиль команды получил повреждение колеса.

Источник: AP 2024

БЕРЛИН, 17 мая. /ТАСС/. Экипаж команды Verstappen Racing в составе четырехкратного чемпиона «Формулы-1» нидерландца Макса Ферстаппена, австрийца Лукаса Ауэра, испанца Даниэля Хункадельи и Жюля Гурона из Андорры сошел с трассы во время гоночного марафона «24 часа Нюрбургринга».

За 3 часа до конца гонки автомобиль, за рулем которого находился Хункаделья, получил повреждение колеса. Verstappen Racing шла на первом месте, однако ремонт автомобиля продолжается более получаса. Команда выпала из топ-10 и практически лишилась шансов на победу. Тем не менее механики работают над устранением неполадок и надеются, что команда продолжит гонку.

Ферстаппену 28 лет. Чемпионские титулы в «Формуле-1» он завоевал с 2021 по 2024 год. Он является рекордсменом «королевских гонок» по победам подряд (10), за один сезон (19). Всего в «Формуле-1» он провел 237 гонок, одержал 71 победу, 127 раз финишировал на подиуме, завоевал 48 поул-позиций.

Нюрбургринг («Нордшляйфе») считается одной из самых сложных и опасных трасс в мире. Длина круга составляет 25,3 км. За историю здесь погибли более 70 пилотов. Последний из них — финн Юха Миеттинен, который попал в трагическую аварию в апреле этого года. За свою сложность трасса получила прозвище «Зеленый ад».

Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше