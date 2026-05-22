«С нас хватит! Пора дать отпор». Стриптизерши Монреаля готовят забастовку перед Гран-при Канады

Стриптизерши готовят масштабную забастовку прямо во время Гран-при «Формулы-1» в Монреале. Организатором протеста является Автономный комитет секс-работников Канады (SWAC).
Лучшее время для забастовки
Акция запланирована на 23 мая, когда на трассе имени Жиля Вильнева состоятся спринт и квалификация. Дата выбрана неслучайно, ведь в эти дни доходы местных стриптиз-баров бьют все рекорды.
«Мы считаем, что Гран-при — лучшее время для забастовки. Клубы работают в самый разгар сезона, что делает этот период самым прибыльным для нашего руководства. Это наш шанс поставить под угрозу весь доход и нанести им удар в самый неподходящий момент», — сказано в заявлении SWAC.
Несмотря на рост прибыли, условия для работниц только ухудшаются, добавили в организации.
«В это время танцовщицам приходится мириться с целым рядом новых правил, повышением платы за вход, чрезмерным количеством заказов и в целом ухудшением условий труда. Плата за барные услуги непомерно завышена, а новые произвольные правила часто жестко применяются с применением грабительских штрафных санкций».
В SWAC ожидают мощного эффекта от забастовки.
«Формула-1» — это не только символически, но и материально важный момент. Мы должны нарушить работу этих эксплуататорских трудовых практик именно в тот момент, когда руководство использует их наиболее активно и получает от них максимальную прибыль. Именно нам как танцовщицам нужно коллективно бороться против злоупотреблений со стороны менеджмента и добиваться тех условий труда, которых мы заслуживаем. С нас хватит. Мы считаем, что пора дать отпор", — отметили в комитете.
Скучать не придется
Сложно сказать, насколько именно демарш секс-работниц испортит впечатление гостям Монреаля, приехавшим на гонки. В «Формуле-1» пока не спешат что-либо комментировать.
Но вряд ли тысячи болельщиков, которых ждут в Канаде, заскучают — трасса Жиля Вильнева известна как одна из самых легендарных и непредсказуемых в календаре, а также славится своими погодными условиями, которые часто вносят коррективы в ход заездов.
Одной из главных интриг, безусловно, станет выступление «Мерседеса» — на прошедших четырех гонках немецкий дуэт доминировал (пусть и с неожиданным лидерством молодого Кими Антонелли против более опытного Джорджа Рассела), но в Монреале все может измениться. Все-таки требования к пилотам в Канаде отличаются от всего, что было до сих пор в сезоне, а любой дождь (который, кстати, прогнозируют) способен перевернуть расклады.
Первая тренировка и спринт-квалификация состоятся 22 мая, на следующий день пройдут спринт и квалификация, а сама гонка намечена на 24 мая.
Егор Сергеев