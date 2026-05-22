Хэмилтон не планирует уходить из Формулы-1: «Я здесь еще надолго»

41-летний Хэмилтон подтвердил, что его контракт рассчитан до конца сезона-2027.
«Для меня все на 100% ясно и четко — я по-прежнему мотивирован и сконцентрирован. Я всем сердцем люблю то, что я делаю. Так что я с вами надолго. Есть люди, которые предсказывают мне завершение карьеры, но я об этом даже не думаю. Я думаю о том, что ждет меня дальше и как все будет обстоять через пять лет. Я планирую выступать еще долго», — цитирует Хэмилтона BBC.
В сезоне-2026 Хэмилтон (51 очко) занимает 5-е место в личном зачете, уступая Ландо Норрису (51), Шарлю Леклеру (59), Джорджу Расселлу (80) и Кими Антонелли (100).
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.