Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хэмилтон не планирует уходить из Формулы-1: «Я здесь еще надолго»

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что пока не планирует завершать карьеру в Формуле-1.

Источник: Getty Images

41-летний Хэмилтон подтвердил, что его контракт рассчитан до конца сезона-2027.

«Для меня все на 100% ясно и четко — я по-прежнему мотивирован и сконцентрирован. Я всем сердцем люблю то, что я делаю. Так что я с вами надолго. Есть люди, которые предсказывают мне завершение карьеры, но я об этом даже не думаю. Я думаю о том, что ждет меня дальше и как все будет обстоять через пять лет. Я планирую выступать еще долго», — цитирует Хэмилтона BBC.

В сезоне-2026 Хэмилтон (51 очко) занимает 5-е место в личном зачете, уступая Ландо Норрису (51), Шарлю Леклеру (59), Джорджу Расселлу (80) и Кими Антонелли (100).

Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.
Читать дальше