Шестой этап сезона «Формулы-1» стартует в Монако

Гран-при Монако — одна из легендарнейших гонок не только в календаре «Формулы-1», но и во всем автоспорте. Первый старт по узким улочкам Монте-Карло прошел в 1950 году, два года спустя этап в Монако покинул календарь чемпионата мира после гибели одного из пилотов во время практики. Однако в 1955 году организаторы вернули гонку в первенство, которое она с тех пор покидала лишь однажды — пять лет назад этап был отменен из-за пандемии коронавируса.