Брэди бросил точный пас на игрока, ехавшего в гольф-каре
Квотербек «Нью-Ингленда» Том Брэди показал новый футбольный трюк. Самый ценный игрок НФЛ точно бросил мяч ресиверу, который ехал на
Квотербек «Нью-Ингленда» Том Брэди показал новый футбольный трюк. Самый ценный игрок НФЛ точно бросил мяч ресиверу, который ехал на
Возможно, таким образом Брэди ответил квотербеку «Грин-Бэй» Аарону Роджерсу, который недавно бросил дальний пас с берега на лодку у берега.
В мае Брэди продемонстрировал свое мастерство, бросив пас гонщику «Формулы-1» Даниэлю Риккардо с яхты на яхту.