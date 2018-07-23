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18:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Брэди бросил точный пас на игрока, ехавшего в гольф-каре

Квотербек «Нью-Ингленда» Том Брэди показал новый футбольный трюк. Самый ценный игрок НФЛ точно бросил мяч ресиверу, который ехал на гольф-каре.

Источник: AP 2018

Возможно, таким образом Брэди ответил квотербеку «Грин-Бэй» Аарону Роджерсу, который недавно бросил дальний пас с берега на лодку у берега.

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В мае Брэди продемонстрировал свое мастерство, бросив пас гонщику «Формулы-1» Даниэлю Риккардо с яхты на яхту.

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