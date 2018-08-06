В бейсболе впервые спародировали Неймара
Аутфилдер «Тампа-Бэй» Карлос Гомес изобразил футболиста сборной Бразилии Неймара во время матча с «Чикаго Уайт Сокс».
Аутфилдер «Тампа-Бэй» Карлос Гомес изобразил футболиста сборной Бразилии Неймара во время матча с «Чикаго Уайт Сокс».
Гомес картинно упал после того, как в него попал мяч, пущенный питчером Карлосом Родоном со скоростью 155 км/ч.
Падения Неймара во время чемпионата мира по футболу стали мемом, во всем мире после этого стали «играть в Неймара», доведя катания поп полю до абсурда. Теперь пародия на бразильца появилась и в МЛБ.