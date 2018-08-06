В бейсболе впервые спародировали Неймара

Гомес картинно упал после того, как в него попал мяч, пущенный питчером Карлосом Родоном со скоростью 155 км/ч.

Падения Неймара во время чемпионата мира по футболу стали мемом, во всем мире после этого стали «играть в Неймара», доведя катания поп полю до абсурда. Теперь пародия на бразильца появилась и в МЛБ.