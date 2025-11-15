Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внучка Трампа заняла последнее место на дебютном турнире LGPA по гольфу

18-летняя Кай Трамп получила приглашение на турнир по спонсорскому соглашению.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Старшая внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп заняла последнее место на дебютном для себя соревновании международной организации, занимающейся проведением профессиональных турниров по гольфу среди женщин (LPGA). Турнир прошел в Беллэре (США, штат Флорида).

18-летняя Трамп получила приглашение на турнир по спонсорскому соглашению.

«Я, конечно, нервничала больше, чем ожидала, но, думаю, я сделала много отличных ударов. Это было довольно круто, потому что я знаю, что бью далеко, но играть с лучшими игроками мира и быть буквально на одной волне, а на некоторых лунках даже опережать соперника — это было очень здорово», — сказала Кай Трамп телеканалу ESPN.

В турнире принимали участие 108 спортсменок.