Внучка Трампа заняла последнее место на дебютном турнире LGPA по гольфу

«Я, конечно, нервничала больше, чем ожидала, но, думаю, я сделала много отличных ударов. Это было довольно круто, потому что я знаю, что бью далеко, но играть с лучшими игроками мира и быть буквально на одной волне, а на некоторых лунках даже опережать соперника — это было очень здорово», — сказала Кай Трамп телеканалу ESPN.