Гольфист Вудс попал в аварию с опрокидыванием автомобиля

В феврале 2021 года Вудс получил серьезные травмы ног в результате автомобильной аварии, в которой машина несколько раз перевернулась, а сам спортсмен оказался заблокирован внутри. Ему потребовалась операция из-за открытых переломов правой ноги, в большеберцовую кость вставили стержень, а в стопу и голеностопный сустав во время экстренной операции — винты и штифты. В апреле 2023 года ему провели еще одну операцию, связанную с травмами, полученными в результате того происшествия. На данный момент Вудс восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия в марте 2025 года и операции на спине.