Гольфист Вудс попал в аварию с опрокидыванием автомобиля

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Американский гольфист Тайгер Вудс попал в аварию, в результате которой перевернулся один из автомобилей. Об этом сообщил телеканал ESPN.
Инцидент произошел в пятницу в штате Флорида (США). На данный момент нет информации о состоянии Вудса.
В феврале 2021 года Вудс получил серьезные травмы ног в результате автомобильной аварии, в которой машина несколько раз перевернулась, а сам спортсмен оказался заблокирован внутри. Ему потребовалась операция из-за открытых переломов правой ноги, в большеберцовую кость вставили стержень, а в стопу и голеностопный сустав во время экстренной операции — винты и штифты. В апреле 2023 года ему провели еще одну операцию, связанную с травмами, полученными в результате того происшествия. На данный момент Вудс восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия в марте 2025 года и операции на спине.
Вудсу 50 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге. На счету гольфиста 15 побед на турнирах Большого шлема, его опережает только американец Джек Никлаус. Также Вудс победил на 82 турнирах PGA Tour, деля первое место с соотечественником Сэмом Снидом. Состояние Вудса оценивается больше чем в $1 млрд.