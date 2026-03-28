Гольфиста Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Американский гольфист Тайгер Вудс был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом виде и доставлен в тюрьму округа Мартин (штат Флорида, США). Об этом сообщило агентство Reuters.
Вудс отказался от сдачи анализа мочи, несмотря на признаки отклонения его состояния от нормы. Тест на алкоголь не выявил следов опьянения, поэтому предполагается, что гольфист принимал наркотики или средства для медикаментозного лечения.
Как отметил портал The Athletic, в тюрьме Вудс должен оставаться минимум восемь часов, ему предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде, нанесении ущерба имуществу и отказе пройти законную проверку. Обвинения являются мелкими правонарушениями.
Ранее ТАСС со ссылкой на телеканал ESPN сообщал, что Вудс стал участником аварии, в результате которой перевернулся один из автомобилей. Позднее стало известно, что в перевернутом транспортном средстве находился гольфист. Вторым участником аварии стал грузовик с прицепом. Вудс пытался обогнать его, но зацепил прицеп и потерял управление.
Вудсу 50 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге. На счету гольфиста 15 побед на турнирах Большого шлема, его опережает только американец Джек Никлаус. Также Вудс победил на 82 турнирах PGA Tour, деля первое место с соотечественником Сэмом Снидом. Состояние Вудса оценивается больше чем в $1 млрд.