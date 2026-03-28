Тайгера Вудса освободили после ареста за вождение в нетрезвом виде

Легендарный гольфист Тайгер Вудс был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом виде после того, как его Land Rover перевернулся недалеко от его дома в Джупитер-Айленд (штат Флорида). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис шерифа округа Мартин. Через несколько часов гольфиста отпустили под залог.
50-летний Вудс обгонял на высокой скорости грузовик с прицепом, когда задел его заднюю часть, в результате чего его автомобиль перевернулся на бок, сообщил шериф Джон Буденсик. Спортсмен вылез из пассажирской двери до прибытия сотрудников правоохранительных органов.
Тест на содержание алкоголя, проведенный в тюрьме округа Мартин, не выявил нарушений, и следователи полагают, что его состояние было связано с употреблением наркотиков или лекарств. Вудс отказался пройти тест на наличие наркотиков в моче.
Вудсу были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде, порче имущества и отказе от прохождения теста на наркотики, все это — правонарушения небольшой тяжести.
Инцидент успел прокомментировать президент США Дональд Трамп. «Мне очень жаль. Произошла авария. У него проблемы со здоровьем. Произошла авария, и это все, что я знаю. Он мой очень близкий друг», — сказал Трамп.
Это уже второй раз, когда Вудсу предъявляют обвинения в вождении в нетрезвом виде: в 2017 году он был арестован в Джупитер-Айленд, а позже признал себя виновным в неосторожном вождении. В феврале 2021 года Вудс также попал в серьезную автомобильную аварию, получив переломы ног.
Гольфист только что вернулся к соревнованиям, сыграв на турнире TGL на этой неделе. Это было его первое выступление с 2024 года.
Вудс является 15-кратным победителем «мэйджоров» (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом с 18 победами). В июне 2022 года Forbes писал, что Вудс стал третьим спортсменом-миллиардером в истории. Сейчас Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд.