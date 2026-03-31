У Тайгера Вудса при задержании после ДТП нашли наркотические лекарства

У легендарного гольфиста Тайгера Вудса во время ареста за вождение в нетрезвом виде в кармане были обнаружены две таблетки гидрокодона. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на письменное заявление об аресте, составленное помощниками шерифа округа Мартин (Флорида).
Гидрокодон — это опиоидный анальгетик центрального действия. Препарат оказывает обезболивающее действие. Он отпускается только по рецепту, относится к наркотическим средствам и имеет высокий потенциал развития зависимости. В США гидрокодон подлежит строгому контролю и при продаже в качестве лекарства он должен комбинироваться с ненаркотическим ингредиентом в признанных терапевтических дозах.
Инцидент произошел 27 марта недалеко от дома гольфиста в Джупитер-Айленд (штат Флорида). Вудс на своем Land Rover обгонял на высокой скорости грузовик с прицепом, когда задел его заднюю часть, в результате чего его автомобиль перевернулся на бок. Спортсмен вылез из пассажирской двери до прибытия сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщает TMZ, Вудс пояснил, что отвлекся на мобильный телефон и переключение радиостанции, из‑за чего не заметил вовремя, что машина впереди замедлилась. Он отказался от анализа мочи, но дважды прошел тест на алкотестере — оба показателя оказались нулевыми.
Согласно отчету помощника шерифа, Вудс обильно потел, несмотря на прохладный воздух в салоне автомобиля, его движения были «вялыми и медленными», а глаза — «кровавыми и стеклянными». При этом он выглядел «чрезвычайно бдительным».
На вопрос, принимает ли он лекарства по рецепту, спортсмен ответил: «Я принимаю несколько». Во время обыска в левом кармане его брюк нашли две белые таблетки с маркировкой «M367» — это гидрокодон, опиоидный анальгетик, применяемый при сильной боли.
После аварии гольфиста доставили в больницу, но он отказался от лечения и его перевезли обратно в тюрьму. Позже Вудса отпустили под залог. Судебное заседание назначено на конец апреля.
Для Вудса это уже второй случай задержания за вождение в нетрезвом виде. В 2017 году он был арестован после того, как его машину нашли на обочине дороги. Токсикологический отчет того времени показал наличие пяти различных лекарств, включая гидрокодон. В феврале 2021 года Вудс также попал в серьезную автомобильную аварию, получив переломы ног.
Гольфист только недавно вернулся к соревнованиям, сыграв на турнире TGL на этой неделе. Это было его первое выступление с 2024 года.
Вудс является 15-кратным победителем «мэйджоров» (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом с 18 победами). В июне 2022 года Forbes писал, что Вудс стал третьим спортсменом-миллиардером в истории. Сейчас Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд.