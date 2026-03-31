Трамп поддержал Тайгера Вудса после ареста фразой про полную боли жизнь

Президент США Дональд Трамп разговаривал с легендарным гольфистом Тайгером Вудсом после его ареста по обвинению в вождении в нетрезвом виде во Флориде. Об этом он рассказал New York Post.
«Я разговаривал с Вудсом. Думаю, у него все хорошо. Как вы знаете, тест на алкоголь показал отрицательный результат, и он испытывает огромное физическое напряжение из-за различных проблем, например, болей в спине и ноге», — сказал Трамп.
По словам Трампа, Вудс живет жизнью, полной боли. «Он удивительный человек, удивительный спортсмен. У него нет проблем с алкоголем, но есть боль», — добавил президент США.
50-летний Вудс на прошлой неделе был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом виде после того, как его Land Rover перевернулся недалеко от его дома в Джупитер-Айленд (штат Флорида). Через несколько часов его освободили под залог.
Вудс на своем Land Rover обгонял на высокой скорости грузовик с прицепом, когда задел его заднюю часть, в результате чего его автомобиль перевернулся на бок. Спортсмен вылез из пассажирской двери до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Тест на содержание алкоголя не выявил нарушений, но он отказался от анализа мочи.
Вудсу были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде, порче имущества и отказе от прохождения теста на наркотики, все это — правонарушения небольшой тяжести. Судебное заседание по этому делу назначено на конец апреля.
У гольфиста, который встречается с Ванессой Трамп, бывшей женой Дональда Трампа-младшего, после аварии в кармане обнаружили две таблетки гидрокодона (опиоидный анальгетик). Полиции он рассказал, что потерял контроль над управлением автомобилем после того, как посмотрел в телефон и переключал радиостанцию.
Вудс является 15-кратным победителем «мэйджоров» (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом с 18 победами). В июне 2022 года Forbes писал, что Вудс стал третьим спортсменом-миллиардером в истории. Сейчас Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд. За свою карьеру спортсмены перенес более десяти операций, в основном на спине и ногах.