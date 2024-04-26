Пять элементов, названных в честь российских гимнасток, убрали из правил международной федерации
Международная федерация гимнастики (FIG) пересмотрела обозначения элементов, названных в честь российских гимнасток.
Международная федерация гимнастики (FIG) пересмотрела обозначения элементов, названных в честь российских гимнасток.
Из правил нового олимпийского цикла 2025−2028 убрали именные элементы Зарины Гизикововой (два баланса и одно вращение), а также баланс Ольги Капрановой и вращение Дарьи Трубниковой.
Также из списка убрали вращение азербайджанской гимнастки Алии Гараевой.
В списке исторического списка остались элементы, названные в честь Евгении Канаевой, Алины Кабаевой, Амины Зариповой, Ляйсан Утяшевой и Лалы Крамаренко.