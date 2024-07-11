Литвинович выиграл общий зачет Кубка мира по прыжкам на батуте

В сезоне-2024 лидер национальной команды принял участие в трех этапах Кубка мира из пяти, и по итогам каждого из них поднимался на подиум. В Баку и немецком Котбусе Литвинович завоевал бронзу, а на финальном этапе в португальской Коимбре показал лучший результат. Сумма Ивана за все старты составила 160 очков, разделившие вторую строчку китайцы Ван Зисай и Янь Лангью отстали от белоруса на 45 баллов.



Еще один наш спортсмен Олег Рябцев, в чьем активе бронза этапа в швейцарской Арозе, занял в генеральной классификации четвертое место (100 очков). Седьмым финишировал победитель турнира в Арозе Станислав Яскевич (88), Андрей Буйлов стал 29-м, Станислав Станкевич — 38-м. Всего зачетные очки в розыгрыш Кубка мира набрали 83 атлета.



В женском рейтинге после пяти этапов итоговый успех отпраздновала россиянка Анжела Бладцева. Лучшей из белорусок стала Екатерина Ершова, которая расположилась на 13-й позиции среди 70 девушек. Также баллы в общий зачет получили Виолетта Бордиловская (20-е место), Злата Миниахметова (22-е) и Мария Сергеева (59-е).



Этапы Кубка мира в Баку и Котбусе были отборочными для участия в Олимпийских играх 2024 года. По результатам данных стартов путевки во Францию завоевали чемпион Игр в Токио Иван Литвинович и Виолетта Бордиловская. Олимпийские соревнования по прыжкам на батуте пройдут 2 августа на парижской «Аккор Арене».