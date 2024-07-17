Олимпийская чемпионка из России рассказала о своих доходах

«Основной доход — спорт. Зарплата, сборная, регион? Да! Еще какая‑то реклама и какие‑то мероприятия: мастер‑классы, еще какие‑то спортивные, спикерство и так далее», — заявила Мельникова. Она отметила, что не жалуется на доходы, у нее есть квартиры в Москве и Воронеже, а также автомобиль.

Мельникова также рассказала, будет ли смотреть Олимпийские игры в Париже. «Зачем? Лишний раз грустить? Сидеть на диване и смотреть, думая, что я могла бы быть там, но не поехала?» — поделилась спортсменка.