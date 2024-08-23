В России предложили создать единую федерацию гимнастики

FIG допустила россиян до международных турниров в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако отечественные гимнасты не смогли принять участие в квалификациях и пропустили Олимпиаду-2024. На Играх‑2024 выступила только батутистка Анжела Бладцева.