Двукратный олимпийский чемпион Литвинович: Своими победами мы прославляем нашу страну

В последние годы белорусским спортсменам приходится выступать на международных соревнованиях в непростых условиях. Но это еще больше закаляет их, укрепляет волю в стремлении к победе. «Санкции нам неприятны, но мы все выдержим и с гордо поднятой головой поднимемся на пьедестал. Тяжело, но поддержка страны всегда чувствуется», — отметил Иван Литвинович.
По его словам, в Беларуси созданы все условия для развития профессионального и массового спорта. «Мне кажется, что интересно тренироваться молодому поколению, когда рядом есть титулованные спортсмены. Приятно, когда маленькие дети подбегают ко мне во время тренировки, фотографируются и даже смотрят, как я тренируюсь. Они от этого получают массу эмоций. Президент делает правильно, что финансирует виды спорта, поскольку это прославляет нашу страну», — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион.
Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко сегодня встретился с белорусскими спортсменами — победителями и призерами XXXIII летних Олимпийских игр и XVII летних Паралимпийских игр, а также их тренерами. В ходе встречи вручены благодарности председателя Палаты представителей победителям и призерам XXXIII летних Олимпийских игр, XVII летних Паралимпийских игр, их тренерам, а также обсуждены вопросы развития спорта высших достижений, законодательного обеспечения деятельности в сфере спорта.