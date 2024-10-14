Двукратный олимпийский чемпион Литвинович: Своими победами мы прославляем нашу страну

В последние годы белорусским спортсменам приходится выступать на международных соревнованиях в непростых условиях. Но это еще больше закаляет их, укрепляет волю в стремлении к победе. «Санкции нам неприятны, но мы все выдержим и с гордо поднятой головой поднимемся на пьедестал. Тяжело, но поддержка страны всегда чувствуется», — отметил Иван Литвинович.



По его словам, в Беларуси созданы все условия для развития профессионального и массового спорта. «Мне кажется, что интересно тренироваться молодому поколению, когда рядом есть титулованные спортсмены. Приятно, когда маленькие дети подбегают ко мне во время тренировки, фотографируются и даже смотрят, как я тренируюсь. Они от этого получают массу эмоций. Президент делает правильно, что финансирует виды спорта, поскольку это прославляет нашу страну», — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион.